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RTÜK Başkanı Daniş, Çanakkale'de öğrencilerin sorularını cevapladı

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RTÜK Başkanı Daniş, Çanakkale'de öğrencilerin sorularını cevapladı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kendisine ilettiği soruları cevaplandırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kendisine ilettiği soruları cevaplandırdı.

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mezunu olmaktan büyük gurur duyduğu Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileriyle gerçekleştirdiği röportajın, kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Gençlerin sorularını yanıtlamanın, merak ettikleri konular üzerine konuşmanın ve onların bakış açılarını dinlemenin??????? çok kıymetli olduğunu aktaran Daniş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençliğin bir devam ve beka halkası, geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı' olduğuna işaret ediyor. Bu misyonla geleceğimiz olan gençlerimizle bir arada olmanın karşılıklı öğrenme açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

Daniş, röportajda, kurumun sosyal medya alanlarıyla ilgili denetimleri, yayın kuruluşlarıyla ilgili çalışmalar ve kurumun diğer planlamaları hakkında bilgi verdi.

Mehmet Daniş, ayrıca öğrencilere kendi yaşamını ve öğrencilik yıllarını da anlattı.

Kaynak: AA
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