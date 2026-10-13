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Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında makineleri bozulup sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen TCSG-905 botundaki ekipler, tekne ve 3 kişiyi Babakale Limanı'na intikal ettirdi.

Çanakkale'de arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında seyir halindeki özel teknenin, makinelerinin bozulup sürüklenmesinin ardından sahil güvenlikten yardım talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye "TCSG-905" botu sevk edildi.

Ekipler tarafından tekne ve 3 kişi, kurtarılıp Babakale Limanı'na intikal ettirildi.

Kaynak: AA
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