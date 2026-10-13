Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında makineleri bozulup sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen TCSG-905 botundaki ekipler, tekne ve 3 kişiyi Babakale Limanı'na intikal ettirdi.
Çanakkale'de arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında seyir halindeki özel teknenin, makinelerinin bozulup sürüklenmesinin ardından sahil güvenlikten yardım talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye "TCSG-905" botu sevk edildi.
Ekipler tarafından tekne ve 3 kişi, kurtarılıp Babakale Limanı'na intikal ettirildi.
Kaynak: AA