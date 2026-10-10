Edirne'de fabrikada kepçenin altında kalan işçi öldü, operatör gözaltına alındı

Edirne'de fabrikada kepçenin altında kalan işçi öldü, operatör gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne-Çanakkale yolu üzerindeki Emin Tarım Fabrikası'nda depo bölümünde kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Polis merkezine giderek teslim olan kepçe operatörü gözaltına alındı; operatör, küspe taşıdığı sırada işçinin aracın altında kaldığını beyan etti.
Edirne-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Emin Tarım Fabrikası'nda kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Emin Tarım Fabrikası'nda depo bölümünde kepçenin altında kalan M.Y. (37) adlı işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan kepçe operatörü E.A. (30) gözaltına alındı. E.A., depoda bulunan küspeleri kepçeyle taşıdığı sırada M.Y.'nin aracın altında kaldığını beyan etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı