Edirne'de fabrikada kepçenin altında kalan işçi öldü, operatör gözaltına alındı

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Edirne-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Emin Tarım Fabrikası'nda kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Emin Tarım Fabrikası'nda depo bölümünde kepçenin altında kalan M.Y. (37) adlı işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan kepçe operatörü E.A. (30) gözaltına alındı. E.A., depoda bulunan küspeleri kepçeyle taşıdığı sırada M.Y.'nin aracın altında kaldığını beyan etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı