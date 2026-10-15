Balıkesir Ayvalık'ta İzmir-Çanakkale kara yolunda tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.26 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde, İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Shell Akaryakıt İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 ACA 719 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı müfrezeden bir araç ve üç personel olay yerine hareket etti. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan E.Ö. isimli vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye personeli de ikinci bir kazanın yaşanmaması amacıyla bölgede çevre güvenliğini sağladı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri görevlerini tamamlayarak müfrezeye döndü.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı