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Gelibolu Ziraat Odası ve İl Tarım 52 üreticiye 61 ton buğday tohumu dağıttı

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Gelibolu Ziraat Odası ve İl Tarım 52 üreticiye 61 ton buğday tohumu dağıttı
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Gelibolu Ziraat Odası ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki proje kapsamında 52 üreticiye yüzde 50 hibeli 61 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttı. Dağıtımla üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve üretimde kalite ile verimin artırılması hedefleniyor.

Gelibolu Ziraat Odası ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki proje kapsamında 52 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 61 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttı.

Törende konuşan Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, buğdayın ülkenin gıda güvenliği ve tarımsal geleceği açısından stratejik öneme sahip temel ürünlerden biri olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının işbirliğiyle??????? üreticilerin yükünü hafifletmeyi ve girdi maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtımı kapsamında 52 üreticimize toplam 61 ton yüksek verimli, kaliteli, bölgemizin toprak ve iklim yapısına uyumlu sertifikalı tohumlarımızı ulaştırıyoruz. Bu proje ile hem üretimde kaliteyi ve verimi artırmayı hem de çiftçimizin maliyetini doğrudan yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından üreticilere sertifikalı buğday tohumlarının dağıtımı yapıldı.

Törene Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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