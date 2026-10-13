Çanakkale'in organik ürünleri Roma'da FAO'nun 'Tohumdan Gıdaya' sergisinde tanıtıldı.

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Çanakkale'nin organik tarımsal ürünleri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küresel Sergisi 'Tohumdan Gıdaya' etkinliğinde, İtalya'nın başkenti Roma'da vitrine çıktı.

Uluslararası gıda etkinliğine FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Çanakkale proje koordinatörü Esra Türkyılmaz ile beraber Çanakkale FAO proje paydaşları olan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü adına İl Müdürü Ergün Demirhan ve Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kısacık katıldı. Türkiye'nin İtalya Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ülke standını ziyaret ederek tadım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte; Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş ve Şap, Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli, Çan ilçesine bağlı Kızılelma köylerinin ürünleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı