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Gelibolu'da Dünya Artrit Günü'nde kursiyerlere eklem sağlığı eğitimi verildi

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Gelibolu'da Dünya Artrit Günü'nde kursiyerlere eklem sağlığı eğitimi verildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine eklem sağlığı ve artrit farkındalık eğitimi verildi. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü fizyoterapisti, düzenli aktivitenin önemini anlattı ve basit egzersizleri gösterdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine yönelik eklem sağlığı ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kurum fizyoterapisti tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören öğretmen ve kursiyerlere eklem sağlığının korunması, düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve artrit hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Eğitimde, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekilirken, kursiyerlere günlük yaşamda uygulanabilecek basit egzersizler de gösterildi.

Katılımcılar, fizyoterapistin yönlendirmesiyle bulundukları yerden çeşitli hareketleri uygulayarak egzersizlere eşlik etti.

Kaynak: AA
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