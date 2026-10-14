Çanakkale'de 29 özel yurtta eş zamanlı gıda denetimi yapıldı

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Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, özel yükseköğretim yurtlarına yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan 29 yurtta eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıdaların muhafaza ve depolama koşulları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, servis koşulları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen şartları kontrol edildi.

Ekipler yemek üretim süreçlerini de yerinde inceleyerek, yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA