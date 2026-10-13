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Çanakkale Bayramiç'te bahçesinde 28 kök Hint keneviri bulunan şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma operasyonunun ardından tutuklandı. Aramada kurutulmaya bırakılmış kenevir yaprakları, bahçede 28, farklı bir alanda 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Menderes Mahallesi Bahçelerarası mevkisinde şüpheli T.K'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış çok sayıda kenevir yaprağı, bahçede 28 kök Hint keneviri, farklı bir konumdaki alanda da 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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