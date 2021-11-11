CEM YILMAZ HABERLERİ

Cem Yılmaz - 11.11.2021

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.