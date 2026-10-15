ÇOMÜ ve Çanakkale OSB, nitelikli insan kaynağı için işbirliği protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) arasında, üniversite-sanayi birlikteliğini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim öğretim işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, imza altına alınan işbirliğinin kurumlara hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale OSB Yönetim Kurulu Başkanı Harun Erkan da üniversite-sanayi işbirliğinin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve bölge sanayisinin gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, protokolün Çanakkale'ye ve öğrencilere katkı sağlamasını temenni etti.

Törene, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bayındır, OSB Bölge Müdürü İlçin Ayan, OSB Denetim Kurulu Üyesi Melih Ateşcan, ÇOMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkerim Diktaş ile Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mustafa Sevban Akkaya ve Öğr. Gör. Kübra Tarhan Kuzu katıldı.

Protokol kapsamında eğitim, staj, iş yeri uygulamaları, AR-GE ve ortak proje çalışmalarının geliştirilmesi hedefleniyor. İşbirliğiyle öğrencilerin mesleki becerilerinin uygulamayla güçlendirilmesi ve eğitim ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA