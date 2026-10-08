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Çanakkale'de hastanede normal doğum ve emzirme için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Çanakkale'de hastanede normal doğum ve emzirme için farkındalık etkinliği düzenlendi
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Normal Doğum ve Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anne adaylarına normal doğum, anne sütünün önemi ve sağlıklı gebelik süreci anlatıldı; katılımcılara çiçek ve küçük hediyeler verildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanesinde Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Normal Doğum Haftası çerçevesinde anne adaylarının normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi ve doğuma yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet hastanesinde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emzirme Haftası çerçevesinde anne sütünün bebek ve anne sağlığı açısından önemi vurgulanarak emzirmenin teşvik edilmesine yönelik bilgilendirmelerde de bulunuldu. Hastanenin Poliklinikler Binası Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları katında düzenlenen etkinliğe Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, hastane yönetimi, sağlık çalışanları, hastanede doğum yapan anneler ve anne adayları katılım sağladı.

Etkinlik çerçevesinde normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve anne sütünün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde sağlıklı gebelik, doğum ve emzirme süreçlerine ilişkin merak edilen sorular uzman sağlık çalışanları tarafından yanıtlandı. Program çerçevesinde hastanede doğum yapan annelere ve anne adaylarına çiçek ile çeşitli küçük hediyeler takdim edilerek bu özel süreçlerinde yanlarında olunduğu mesajı verildi.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinde normal doğumun ve emzirmenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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