Çanakkale Kepez'de denize düşen otomobil 3 saatlik vinç çalışmasıyla çıkarıldı

Çanakkale Kepez'de denize düşen otomobil 3 saatlik vinç çalışmasıyla çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi'nde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Olayda yaralanan olmazken, 17 ADU 188 plakalı araç 3 saatlik çalışmayla vinçle denizden çıkarıldı.
ÇANAKKALE'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Araç, vinçle sudan çıkarıldı.
Olay, saat 13.30'da Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu 17 ADU 188 plakalı otomobil, denize düştü. İhbar üzerine olay yerine polis dalgıç, sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobil 3 saatlik çalışmayla vinçle denizden çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı