Çanakkale Gelibolu'da banyoda hareketsiz bulunan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Çanakkale Gelibolu'da banyoda hareketsiz bulunan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 55 yaşındaki kişi, evinin banyosunda hareketsiz bulunması üzerine yaşamını yitirdi. Ailesinin 112'ye haber vermesiyle adrese giden itfaiye ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evinin banyosunda hareketsiz bulunan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Yazıcızade Mahallesi'nde ikamet eden Avni Çakır'ın (55) sabah saatlerinde girdiği banyodan uzun süre çıkmaması ve içeriden yanıt vermemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Banyo kapısını açan itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.