Çanakkale'de jandarma, aranan 112 şüpheliyi yakaladı, 15'i tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 5-11 Ekim tarihleri arasında 12 ilçede 319 asayiş timi ve bin 788 jandarma personelinin katılımıyla kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda 317 umuma açık işletme, 81 metruk bina, 127 park ve bahçe, 15 günübirlik konaklama işletmesi, 92 otel ve pansiyon kontrol edildi. Denetimler sırasında toplamda 9 bin 312 şahsın kimlik sorgulaması ve 3 bin 265 aracın denetimi gerçekleştirildi. Aranan 6 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerce yürütülen takip ve operasyonlar sonucunda hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, askeri yasak bölgelere girme suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de uyuşturucuya geçit yok

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan toplam 112 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı