Haberler

Gökçeada'da Kaymakam Acar'ın halk günü buluşması yoğun katılımla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da Kaymakam Acar'ın halk günü buluşması yoğun katılımla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kaymakamlık makamında düzenlenen halk günü, Kaymakam Osman Acar'ın katılımıyla yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar sorun ve önerilerini doğrudan Acar'a iletti; çözüm bekleyen konular için kurum amirleriyle görüşülerek gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kaymakamlık makamında düzenlenen halk günü yoğun ilgi gördü.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla sürdürdüğü Halk Günü Buluşmaları, bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın kaymakamlığa akın ettiği buluşmada, talepler ve öneriler doğrudan Kaymakam Acar'a iletildi. Vatandaşları tek tek kabul eden Kaymakam Acar, kendisine iletilen sorun, talep ve önerileri dinledi. Çözüm bekleyen konularla ilgili kurum amirleriyle görüşülerek gerekli yönlendirmeler yapılırken, ilgili başlıkların takip edilmesi istendi. Halk Günü'nün yalnızca sorunların iletildiği bir buluşma değil, vatandaşların düşünce ve önerilerinin doğrudan yönetime aktarıldığı güçlü bir iletişim zemini olduğuna dikkat çekildi.

Yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen her vatandaşla ayrı ayrı ilgilenen Kaymakam Acar, çocuklarla sohbet etti, büyüklerin görüşlerini dinledi ve Gökçeada'ya ilişkin önerileri değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli'de sele kapılan kadını gençler son anda kurtardı! O anlar kamerada

Şişli'de sele kapılan kadını bir an bile düşünmeden böyle kurtardılar
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı

İstanbul felaketi yaşadı! Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı