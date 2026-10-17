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Gençler Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı

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Gençler Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı
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Akçakoca’da eğitim gören 46 üniversite öğrencisi, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve Çanakkale Destanı’nın izlerini yerinde görmek amacıyla düzenlenen gezi kapsamında tarihi alanları ziyaret etti.

Akçakoca'da eğitim gören 46 üniversite öğrencisi, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve Çanakkale Destanı'nın izlerini yerinde görmek amacıyla düzenlenen gezi kapsamında tarihi alanları ziyaret etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferini yerinde deneyimledi. Akçakoca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 46 üniversite öğrencisinin katılımıyla Çanakkale gezisi düzenlendi. Milli birlik ve beraberlik bilincini geliştirmek, gençlerde vatan sevgisini pekiştirmek ve Çanakkale Destanı'nın yaşandığı toprakları yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, Çanakkale Şehitlikleri ve tarihi alanları gezdi. Şanlı tarihin izlerini yerinde görme fırsatı bulan gençler, Çanakkale Savaşı sırasında gösterilen fedakarlıklar ve yazılan kahramanlık destanı hakkında yerinde gözlem yapma imkanı buldu.

Tarihi ve manevi açıdan önemli bir deneyim yaşayan öğrenciler, ecdadın büyük fedakarlıklarla yazdığı destanın yaşandığı toprakları görerek geçmişle bağlarını güçlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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