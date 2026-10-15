Çanakkale Gökçeada'da sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale Gökçeada'da sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden 4'ü çocuktu; işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildiler.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında önceki gün saat 06.15 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-908' tarafından 4'ü çocuk toplamda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı