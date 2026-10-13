Çanakkale - Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11'inci kez düzenlenecek

ÇANAKKALE'de 'Her Adımda Bir İz' sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Gelibolu Maratonu'nun lansman toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'na, bu sene 10 farklı ülkeden toplamda 2 bin 565 sporcu kayıt yaptırdı. Dört kategoriden oluşan Uluslararası Gelibolu Maratonu, 18 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak. 63 sporcu 42 kilometre, 207 sporcu 21 kilometre, 558 sporcu 10 kilometrelik parkura kayıt yaptırırken, bin 380 kişi ise bin 737 metrelik halk koşusuna katılacak. Organizasyonun lansman toplantısı, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlendi. Lansmana; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL PARKURUNDA YİNE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Gelibolu Maratonu'nun 11'inci kez düzenlenmesinden duyduğu heyecanı dile getiren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dünyanın en güzel coğrafyasında ve dünyanın en güzel parkurunda yine bir araya geleceğiz. Gönüllerimizi birleştireceğiz. Tıpkı Çanakkale ruhunun temsilcileri gibi el ele, gönül gönüle, memleketin çok farklı noktalarından insanlar Çanakkale'ye gelecekler. Çanakkale'de, Çanakkale ruhunu teneffüs edecekler. 18 Ekim'de isteyen yürüsün, isteyen koşsun. Gerçekten bir maratonda olması gereken bütün etaplar var. İnsan, Gelibolu Maratonu'nda koşarken ve yürürken önce bu toprakların nasıl vatan yapıldığını düşünüyor. Bir kez daha o kahraman ecdadımızı, atalarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor. Dolayısıyla buradaki maraton, bir sportif aktivitenin yanında aslında milletimizin çok farklı coğrafyalarından buraya gelip yine 1915 olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Bu konuda gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Toto Teşkilatı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandan beri büyük destek veriyorlar ve biz de bu maratonun bu topraklarda yapıyoruz. Bütün kurumlarımız gerçekten büyük destek veriyor ve burada insanlar büyük bir mutlulukla evlerine dönüyorlar" dedi.

'YİNE BİNLERCE İNSAN ÇANAKKALE'DE BULUŞACAK'

Binlerce insanın Çanakkale'de buluşacağını söyleyen Kaşdemir, "Yine binlerce insan, Çanakkale'de buluşacak. Yine Çanakkale'de otellerimiz de olacak. Yine lokantalarımız, esnafımız daha farklı bir alışveriş içerisinde olacak. Daha çok insanı misafir etmiş olacağız. Çanakkale'de sportif faaliyetlerle beraber bir hareketlik olması, bir ekonomik canlılık olması da bizim ikinci etaptaki amacımızdır. Çünkü ne yapsanız önce bunun sportif tarafını düşüneceğiz. Önce Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyi düşüneceğiz. Ama bununla birlikte de şehirde bir canlılık, bir ekonomik hareket, bir tanıtım faaliyeti olması bizi daha da mutlu ediyor. O gün, 18 Ekim'de canlı yayınlarla, dijital mecralarda hep Gelibolu gündemi olacağız. Zaten takip ettiğimiz kadarıyla çok da fazla ilgi oluyor. Çünkü buradaki tematik parkur herkesin dikkatini cezbediyor. Bir tarafta yemyeşil bir doğa, bir tarafta masmavi boğaz ve insanlar orada yürüyor ve koşuyor. Çanakkale havası, insana iyi gelir. Çanakkale mutlu eder insanı, Çanakkale insanı tarihte bir yolculuk yaptırır. Çanakkale'de insan zaman tünelinde geriye gider ve bir kez daha bu topraklar bize vatan yapanları Cumhuriyet'imizin kuranları, Çanakkale'yi geçirmez yapanları rahmetli hayırla ve saygıyla iade eder. Huzurlarınızda bütün katılımcıları başarılar diliyorum" diye konuştu.

'BARIŞ İÇERİSİNDE BİR ETKİNLİK OLDU'

Kaşdemir, "Sağlıkla, huzurla, barış içerisinde bir etkinlik olsun. Her zaman olduğu gibi yine Çanakkale ruhu her zaman içimizde, ciğerlerimizde, kalbimizde olsun. Tekrar 18 Ekim'de Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale tarihi alanda dünyanın en güzel parkurunda buluşmak dileğiyle diyorum. Bir gün öncesinde 17 Ekim'de Hamidiye Tabyası'nda bu tarihi mekanda evlatlarımız çocuklarımız yarışacak. Yaklaşık 400-500 çocuğumuz burada buluşup, bir sportif organizasyon içerisinde olacaklar. Aileler, veliler, çocuklar burada büyük bir şenlik havasında yarıştan ziyade beraberce hareket etmenin, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

'TARİHİ, GEÇMİŞİYLE ÇOK ÖZEL BİR COĞRAFYA'

Çanakkale'nin çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi Ömer Toraman da "Tarihi, geçmişiyle çok özel bir coğrafya. Çanakkale'de yapılan her türlü etkinlik, bunların içerisinde sportif faaliyetleri dahil olmak bu coğrafyadan kaynaklı özel faaliyetlere dönüşüyor. Aslında Gelibolu Maratonu da bir saygı koşusu, şehitlerimize saygı koşusu. Şüphesiz, Türkiye'nin pek çok yerinde değişik maratonlarda koşuluyor fakat bunu farklı kılan, koşunun yapıldığı mekan. Türkiye'nin en iyi, en önemli tarihe alanlarından bir tanesi olması" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Öte yandan lansman toplantısının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Kocadere Kamp Alanı' iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolü ile yaklaşık 500 öğrenci aynı anda kamp yapma imkanı bulacak, çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Projenin 2027 yılında başlanması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı