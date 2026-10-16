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Çanakkale Biga'da sağanak sonrası köylerde su tahliyesi çalışmaları sürüyor

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Çanakkale Biga'da sağanak sonrası köylerde su tahliyesi çalışmaları sürüyor
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanağın ardından köylerde su tahliyesi ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Ercan Kayabaşı Selvi köyünde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti; işçilere gıda ve giyim yardımı ulaştırıldı. Ekipler çamurlaşan alana 8 kamyon çakıl serdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanağın ardından köylerde su tahliyesi ve altyapı çalışmaları başlatıldı.

Biga Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdare, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yürüttü.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, Selvi köyünde konaklayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından işçilere gıda ve giyim yardımı ulaştırıldı.

Yağış nedeniyle çamurlaşan alana 8 kamyon çakıl serilerek iş makineleriyle zemin düzenlemesi yapıldı.

Ekipler, Kalafat köyünde su basan hayvan damlarındaki hayvanları tahliye etti. Hacıköy yolu girişinde ve İlyasalan köyünde tıkanan menfez ve hendekler temizlenerek suyun tahliyesi sağlandı. Sazoba köyünde ise taşkın riskine karşı yeni su tahliye kanalları açıldı.

Köy yolları ve tarım arazilerinde denetim ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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