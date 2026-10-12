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Bigaspor deplasmanda Söke 1970 SK'yı 3-2 mağlup ederek puanını 11 yaptı

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Bigaspor deplasmanda Söke 1970 SK'yı 3-2 mağlup ederek puanını 11 yaptı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Bigaspor, deplasmanda iki kez yenik duruma düştüğü maçta Söke 1970 SK'yı 3-2 mağlup etti. İlk sezonunu geçirdiği ligde son 4 maçının 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi puanını 11 yaparak play-off iddiasını kanıtladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda iki kez yenik duruma düştüğü gol düellosunda Söke 1970 SK'yı 3-2 mağlup eden Bigaspor çıkışını sürdürdü. İlk sezonunu geçirdiği ligde maratona 2 beraberlikle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçın 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi puanını 11 yaptı. Bu periyotta Eskişehirspor ve Balıkesirspor gibi güçlü rakiplerini de yenen Bigaspor, play-off yarışındaki iddiasını kanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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