Ankara, Adana, Afyon, Antalya, Aydın Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Van okullar tatil mi, 13 Ekim Salı bugün okul yok mu?

13 Ekim Salı bugün okul yok mu sorusu, sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Pek çok ilde öğrenciler ve veliler, valiliklerin resmi hesaplarını takip ederken, hangi illerde eğitime ara verildiği ve hangi illerde derslerin normal şekilde devam ettiği merak ediliyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil, valiliklerden tatil açıklaması geldi mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ANKARA, ADANA, ANTALYA, BURSA, VAN VE DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 EKİM SALI BUGÜN OKUL YOK MU?

Ankara, Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli ve Van’da okullar tatil mi? Türkiye genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, öğrencileri ve velileri bugün okulların açık olup olmayacağını araştırmaya yöneltti. Pek çok ilde kuvvetli yağış beklenirken, gözler valiliklerden gelecek olası tatil açıklamalarına çevrildi. İşte 13 Ekim Salı günü okulların durumu ve illere göre hava durumu...

13 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ekim Salı günü için Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli ve Van valiliklerinden henüz yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle resmi bir karar duyurulmadığı sürece söz konusu illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ

Hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Kırklareli, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Batman ve Şırnak’ta ise yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Kırşehir, Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman’da hava çok bulutlu geçecek.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Okul tatili merak edilen illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İl Hava Durumu Gündüz Gece

Ankara Gök gürültülü sağanak 22°C 11°C

Adana Gök gürültülü sağanak 28°C 18°C

Afyonkarahisar Gök gürültülü sağanak 21°C 8°C

Antalya Gök gürültülü sağanak 24°C 19°C

Aydın Gök gürültülü sağanak 24°C 15°C

Balıkesir Gök gürültülü sağanak 25°C 10°C

Bingöl Kuvvetli gök gürültülü sağanak 18°C 12°C

Bolu Gök gürültülü sağanak 23°C 8°C

Bursa Gök gürültülü sağanak 24°C 13°C

Çanakkale Kuvvetli gök gürültülü sağanak 19°C 16°C

Çorum Gök gürültülü sağanak 23°C 11°C

Denizli Gök gürültülü sağanak 23°C 14°C

Van Gök gürültülü sağanak 19°C 8°C

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLERE DİKKAT

Okul tatili merak edilen iller arasında Bingöl ve Çanakkale’de yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışlar; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olması ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

TATİL KARARI NASIL ALINIR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı, il valilikleri tarafından meteorolojik veriler ve sahadaki durum değerlendirilerek alınıyor. Bu tür kararlar bazen gece geç saatlerde, bazen de sabahın erken saatlerinde yapılan değerlendirme toplantılarının ardından duyurulabiliyor. Tatil kararları il genelini kapsayabileceği gibi yalnızca belirli ilçeler ya da taşımalı eğitim gibi belirli uygulamalar için de alınabiliyor.

DOĞRU BİLGİ NEREDEN ALINIR?

Okulların tatil olup olmadığına ilişkin en doğru bilgi, ilgili valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile il milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyuru kanallarından paylaşılıyor. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerekiyor. Valiliklerden yeni bir tatil açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.