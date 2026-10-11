Hatay ve Çanakkale'de sağlık çalışanları sigarayı poliklinikte bıraktı

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HATAY/ Hatay ve Çanakkale'de uzun yıllar sigara kullanan sağlık çalışanları Anıl Kabadayı ve Sertaç Giresunlu, poliklinikteki tedaviyle bağımlılıklarından kurtulup yeniden rahat nefes almaya başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Hatay'da görevli 25 yaşındaki anestezi teknikeri Anıl Kabadayı ve Çanakkale İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sertaç Giresunlu'nun (45) sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

Kabadayı, lise yıllarında arkadaş ortamının etkisinde kalarak sigara içmeye başladı.

Her fırsatta sigarayı bırakmayı denese de başaramayan Kabadayı, sigarayı görev yaptığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bırakmayı başardı.

Kabadayı, hastanenin Sigara Bırakma Polikliniğinde gördüğü tedavi sayesinde 11 yıllık bağımlılığından kurtuldu.

Yaklaşık 2 aydır sigara içmeyen Kabadayı, sağlıklı yaşama adım attı.

"Rahat nefes alıyorum, tat ve koku duyularım geri geldi"

Anıl Kabadayı, AA muhabirine, sigara içmenin her geçen gün sağlığını kötüleştirdiğini söyledi.

Nefes darlığı şikayetinden sigarayı bırakmasıyla kurtulduğunu dile getiren Kabadayı, şöyle konuştu:

"Her gün uyandığımda olan nefes darlığı, hırıltı ve baskı gibi şeyler geçti. Rahat nefes alıyorum, tat ve koku duyularım geri geldi. Artık nefes alınca bütün kokuları hissedebiliyorum, gerçekten rahatladım. Herkesin sigarayı bırakmasını tavsiye ediyorum. Eğer kişi kendi başına bırakamıyorsa mutlaka bir uzmandan destek alsın. Hem çevre hem de kendi sağlıkları için herkes sigarayı bırakmalı. Sağlıklı yaşam şansımız varken sigara içip hayatımızı zehir etmeye gerek yok."

Kabadayı, sigarayı bırakmasıyla şekerli içecek alışkanlığından da kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Polikliniğe 9 ayda 650 kişi başvurdu

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Nural da Sigara Bırakma Polikliniğinden 9 ayda 650 kişinin yararlandığını belirtti.

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek verildiğini dile getiren Nural, "Ortalama yüzde 50'ye varan sigara bıraktırma oranına sahibiz. Sigarayı bıraktırma konusunda gücü ispatlanmış ilaçların özellikle son aylarda ücretsiz şekilde hizmete sunulmasından sonra başarı oranımız daha da arttı." dedi.

"Kontrollerime düzenli olarak geldim"

Çanakkale İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sertaç Giresunlu da yaklaşık 17 yıl sigara kullandıktan sonra başvurduğu Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinde aldığı destekle sigarayı bıraktı.

22 yıllık hekim Giresunlu, AA muhabirine, sigaranın sağlığı üzerindeki olası etkileri konusunda duyduğu kaygının bırakma kararında etkili olduğunu söyledi.

Polikliniğe Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak başvurduğunu belirten Giresunlu, süreçte kendisine sigara kullanımı, bırakma yöntemleri ve tedavide kullanılabilecek seçenekler konusunda bilgi verildiğini anlattı.

Giresunlu, çok etkin bir seans yaşadığını belirterek, "Hekim olmama rağmen bu seansta sigarayla alakalı olası bütün durumlar anlatıldı. İlaçlarla alakalı çok net bir bilgi verildi. Kullandığım ilaçlar ile izleyeceğim yol, bütün hassasiyetlerle beraber sunuldu. Kontrollerime düzenli olarak geldim. Bu kontrollerde de telkinler devam etti ve sigarayı bırakmış oldum." dedi.

Tedaviye başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra sigarayı tamamen bıraktığını ifade eden Giresunlu, aradan geçen 6 aylık sürede sigara kullanmadığını ve belirgin bir yoksunluk yaşamadığını söyledi.

Giresunlu, sigara bırakmak isteyenlere profesyonel destek almaları tavsiyesinde bulunarak, poliklinik hizmetlerinin ücretsiz sunulduğuna dikkati çekti.

Her hastanın hikayesi farklı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Emine Neşe Boztaş da sigarayı bırakmak isteyenlerin polikliniğe başvurarak profesyonel destek alabileceğini belirtti.

Başvuran kişileri kapsamlı değerlendirdiklerini ve nikotin bağımlılığı düzeyini ele aldıklarını anlatan Boztaş, kişinin durumuna göre tedavi ve takip planı oluşturduklarını söyledi.

Boztaş, sigarayı bırakma sürecinde uygun görülen danışanlara medikal tedavi seçeneklerinin yanı sıra davranışsal destek sağlandığını ifade etti.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin ihtiyaç halinde diyetisyen ve psikolog desteğinden de yararlanabildiklerini belirten Boztaş, sürecin düzenli kontrollerle takip edildiğini dile getirdi.

Boztaş, nikotin bağımlılığında profesyonel desteğe ihtiyacın olabildiğini belirterek, "Her hastanın hikayesi farklı oluyor. Kişinin bağımlılık düzeyi ve motivasyonuna göre süreci birlikte yönetiyoruz." diye konuştu.

Bazı kişilerin ilaç tedavisi kullanmadan yalnızca danışmanlık desteğiyle de sigarayı bırakabildiğini belirten Boztaş, uygulanacak yöntemin kişinin değerlendirilmesinin ardından belirlendiğini kaydetti.

Boztaş, sigarayı bırakma sürecinde 15 günlük, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık kontrollerle takip yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA