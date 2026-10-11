Haberler

Bigaspor, deplasmanda Söke 1970'i 3-2 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, deplasmanda Söke 1970 SK'yı iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla son 4 maçın 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi Bigaspor puanını 11'e çıkarırken, son 4 maçtır galibiyete hasret olan Söke 1970 6 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki gol düellosuna sahne olan maçta Bigaspor deplasmanda Söke 1970 SK'yı iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı. Söke İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 33'üncü dakikada Yağız Bağcı ve 60'ıncı dakikada Çınar Çağda Sesli attı. Bigaspor, 45'inci dakikada Arda Berkaz Aras, 76'ıncı dakikada Fatih Deniz ile 83'üncü dakikada Eren Akkaya'nın golleriyle geriden gelip rakibini yendi. İlk sezonunu geçirdiği ligde son 4 maçın 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi Bigaspor bu skorla puanını 11 yaptı. Son 4 maçtır galibiyete hasret olan Söke 1970 ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Husilere bir kınama da Irak'tan! Askeri sözcü çağrıda bulundu

Husilere bir ülkeden daha kınama! Askeri sözcü çağrıda bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek