Bigaspor, deplasmanda Söke 1970'i 3-2 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki gol düellosuna sahne olan maçta Bigaspor deplasmanda Söke 1970 SK'yı iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı. Söke İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 33'üncü dakikada Yağız Bağcı ve 60'ıncı dakikada Çınar Çağda Sesli attı. Bigaspor, 45'inci dakikada Arda Berkaz Aras, 76'ıncı dakikada Fatih Deniz ile 83'üncü dakikada Eren Akkaya'nın golleriyle geriden gelip rakibini yendi. İlk sezonunu geçirdiği ligde son 4 maçın 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi Bigaspor bu skorla puanını 11 yaptı. Son 4 maçtır galibiyete hasret olan Söke 1970 ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı