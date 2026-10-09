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Çanakkale Kepez'de sürücüsünün el frenini unuttuğu otomobil denize düştü

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Çanakkale Kepez'de sürücüsünün el frenini unuttuğu otomobil denize düştü
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Çanakkale'nin Kepez beldesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil denize düştü. Bariyeri aşan otomobil vinçle denizden çıkarıldı; olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil denize düştü.

Merkeze bağlı Kepez beldesinin Boğazkent Mahallesi Lodos Sokağı'nda, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki 17 ADU 188 plakalı otomobil hareket etti.

Bariyeri aşan otomobil denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla denizden çıkarılan otomobil, çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
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