Çanakkale’de sezeryan oranları düşük olan Devlet Hastanesi’ne teşekkür

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması nedeniyle bu başarıya katkı sunan birimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sezaryen oranlarının düşürülmesi ve normal doğum eylem planı çerçevesinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarına sahip Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması sebebiyle başarıya katkı sunan birimlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Doğum Ünitesi, Kadın Doğum Servisi, Gebe Okulu ve Anne Sütü Birimi çalışanlarına teşekkür belgeleri, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Başhekim Yardımcısı Dr. Yener Tutaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit tarafından verildi.

Teşekkür belgelerinin takdim edildiği törende konuşan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, anne ve bebek sağlığının korunmasının, anne adaylarının doğum sürecinde doğru bilgilendirilmesinin ve normal doğumun desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarımızın yanı sıra, sezaryen oranlarımızın Türkiye ortalamasının altında olması, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, her anne adayına güvenli, nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunarken, tıbbi gereklilikler doğrultusunda normal doğumu desteklemek ve anne-bebek sağlığını en üst düzeyde korumaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı