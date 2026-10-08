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AŞAV lise öğrencilerine yönelik mektup hazırladı

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Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay, vakıf olarak lise öğrencilerine yönelik mektup hazırladıklarını bildirdi.

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay, vakıf olarak lise öğrencilerine yönelik mektup hazırladıklarını bildirdi.

Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ülkenin farklı illerindeki okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

AŞAV olarak şiddetin değil sevginin, öfkenin değil anlayışın, ayrışmanın değil kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek için liselerde öğrenim gören çocuklara bir mektup yazdıklarını ifade eden Emine Kızılay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu anlamda 'Çocuklarımıza Mektup' adını verdiğimiz bu çalışma ile 38 ildeki şubelerimiz aracılığıyla lise öğrencilerimize ulaşacak, onlara şehitlerimizin ve gazilerimizin hangi fedakarlıklarla bu ülkenin huzuru için mücadele ettiğini anlatacağız. Çocuklarımıza şunu hatırlatacağız, güçlü olmak, bir başkasını incitmek değildir. Gerçek güç, kendini kontrol etmek, farklı olana saygı göstermek, arkadaşının elinden tutmak ve iyiliğin yanında olmaktır. Bu anlamlı çalışmayı, ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin izinleri ve koordinasyonuyla okullarımızda gerçekleştireceğiz.

Bizler bu vatan için bedel ödeyen şehitlerin aileleri ve gaziler olarak, çocuklarımızın korkuyla değil umutla, kavga ile değil sevgiyle, nefretle değil kardeşlikle büyümesini istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, çocuklarımız güvendeyse, geleceğimiz güvendedir. AŞAV olarak tüm çocuklarımızı sevgiye, saygıya, hoşgörüye ve kardeşliğe davet ediyoruz. Şiddete değil sevgiye, zorbalığa değil dostluğa, öfkeye değil anlayışa, ayrışmaya değil kardeşliğe el verelim."

Kaynak: AA
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