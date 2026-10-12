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İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı

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İçişleri Bakanlığı, sağanak gerekçesiyle bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında bugün Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde, yarın Edirne, Çanakkale ve İzmir çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor; sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: AA
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