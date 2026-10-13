Haberler

Kocadere Kamp Alanı'nda 500 öğrenciye kamp imkanı sağlayacak protokol imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocadere Kamp Alanı'nda 500 öğrenciye kamp imkanı sağlayacak protokol imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocadere Kamp Alanı için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle yaklaşık 500 öğrenciye aynı anda kamp yapma imkanı sunulması ve projenin 2027'de başlaması planlanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında Kocadere Kamp Alanı iş birliği protokolü imzalandı.

Kocadere Vadisi, Çanakkale Kara Savaşları'nın seyrini belirleyen en stratejik lojistik ve manevi merkezlerden biri. Burası sadece 57. Alay'ın efsanevi yürüyüşüne ev sahipliği yapmakla kalmamış, aynı zamanda kurulan sargı yerleri ile binlerce yaralı askerin tahliye edildiği bir 'Yaşam Koridoru' işlevi gördü. Kocadere Kamp Alanı ile hedef; kullanıcıya sıradan kamp aktiviteleri sunmak değil, onları geçmişi düşünme, hatırlama ve derinlemesine hissetme fırsatı bulacakları bir 'Tefekkür ve Deneyim' yolculuğuna çıkarmak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile yaklaşık 500 öğrenciye aynı anda kamp yapma imkanı sunacak. Kocadere Kamp Alanında Çanakkale ruhunu gençlerimiz çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle yaşamaları hedefleniyor. Projenin 2027 yılında başlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı

Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı