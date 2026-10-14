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Çanakkale'de sağanak nedeniyle Biga'da yol çöktü, Gelibolu'da tekneler karaya vurdu

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Çanakkale'de sağanak nedeniyle Biga'da yol çöktü, Gelibolu'da tekneler karaya vurdu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle köprü girişindeki yolda saat 17.00 sıralarında çökme meydana geldi. Yol, Gümüşçay Belediyesi ekiplerince trafiğe kapatıldıktan sonra saat 18.30 sıralarında yeniden açıldı; Gelibolu'da fırtına nedeniyle çok sayıda tekne karaya vurdu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle köprü girişindeki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde bulunan Demirci Dere Köprüsü'nün girişindeki yolda, saat 17.00 sıralarında çökme meydana geldi. Gümüşçay Belediyesi ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınarak, yol trafiğe kapatıldı. Bölgede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yol saat 18.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

ÇOK SAYIDA TEKNE KARAYA VURDU

Öte yandan sağanak yağışın yanında etkili olan fırtına nedeniyle Gelibolu ilçesinde çok sayıda tekne karaya vurdu. Bazı tekneler de su alarak zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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