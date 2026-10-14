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Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

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Çanakkale Ayvacık'ta sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmasıyla tekne Babakale Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu makine arızası yaparak sürüklenen tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Önceki gün saat 03.50 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 3 kişi bulunan özel tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri çerçevesinde içinde 3 kişi bulunan tekne Babakale Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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