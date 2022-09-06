Bolvadin Haberleri - Bolvadin Haber - Haberler

Bolvadin Haberleri
Bolvadin haber, Bolvadin son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Afyon haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Afyon haberi! İstanbul'dan yola çıkan güneş enerjili araç, Bolvadin'de zorunlu mola verdi
Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Afyonkarahisar bayram namazı saati
Sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor! Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza kesiliyor
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi
Son dakika haberi: AFYON'DA 15 İŞ YERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA
Vali Çiçek: "Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz"
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?
Yılmaz Büyükerşen kimdir? FOX konuğu Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hangi partiden kaç yaşında, nereli? Eskişehir Belediyesi hangi parti
Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü
Akü Bilim İnsanları Tarafından Afyon-Akşehir Grabeni'nin Depremselliği ve Jeotermal Potansiyeli Araştırılacak
Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri
Bakan Kasapoğlu: "Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz"
75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 8 bin dekar kamışlık alan zarar gördü
Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!
Afyonkarahisar'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye ceza yazıldı
Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Tarih eser olan kılıç ve hançerleri satamadan jandarmaya yakalandı
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı
Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü
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