Bolvadin Haberleri - Bolvadin Haber - Haberler

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Bolvadin Haberleri

Bolvadin haber, Bolvadin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Afyon haberleri: Bolvadin'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Afyon haberleri: Bolvadin'de trafik denetimi gerçekleştirildi

Bolvadin - 4 Saat Önce
Afyon haber! Sandıklı ile beraber 2 ilçede daha haşhaş kapsülü alımı başladı

Afyon haber! Sandıklı ile beraber 2 ilçede daha haşhaş kapsülü alımı başladı

Bolvadin - 31.08.2022
Afyon haberi! Bolvadin'de 30 Ağustos coşkusu

Afyon haberi! Bolvadin'de 30 Ağustos coşkusu

Bolvadin - 30.08.2022
Afyon haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Afyon haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Bolvadin - 29.08.2022
Manisa gündem haberi | Sarıgöl'deki fay hattı, bilim dünyasına sunuldu

Manisa gündem haberi | Sarıgöl'deki fay hattı, bilim dünyasına sunuldu

Bolvadin - 23.08.2022
Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Bolvadin - 15.08.2022
Afyon haberi | Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor

Afyon haberi | Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor

Bolvadin - 15.08.2022
Afyon haberi! Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi

Afyon haberi! Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi

Bolvadin - 13.08.2022
Afyon haberi! İstanbul'dan yola çıkan güneş enerjili araç, Bolvadin'de zorunlu mola verdi

Afyon haberi! İstanbul'dan yola çıkan güneş enerjili araç, Bolvadin'de zorunlu mola verdi

Bolvadin - 09.08.2022
Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

Bolvadin - 08.08.2022
Son dakika haberleri... Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı

Son dakika haberleri... Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı

Bolvadin - 08.08.2022
Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolvadin - 07.08.2022
Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bolvadin - 04.08.2022
Afyon haberi: Bolvadin'den kısa kısa

Afyon haberi: Bolvadin'den kısa kısa

Bolvadin - 02.08.2022

Afyon haberleri: Bolvadin'de trafik denetimi gerçekleştirildi
İGM ağustos ayı çalışmaları başladı

İGM ağustos ayı çalışmaları başladı

Bolvadin - 02.08.2022
Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Bolvadin - 01.08.2022
Afyon haberleri... BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI

Afyon haberleri... BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI

Bolvadin - 22.07.2022
KAPIKULE'DE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

KAPIKULE'DE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

Bolvadin - 16.07.2022
Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Afyonkarahisar bayram namazı saati

Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Afyonkarahisar bayram namazı saati

Bolvadin - 08.07.2022
'EBER SARISI' ÇİÇEĞİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA CEZA

'EBER SARISI' ÇİÇEĞİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA CEZA

Bolvadin - 31.05.2022
Sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor! Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza kesiliyor

Sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor! Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza kesiliyor

Bolvadin - 31.05.2022
Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

Bolvadin - 18.05.2022
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

Bolvadin - 17.05.2022
Son dakika haberi: AFYON'DA 15 İŞ YERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Son dakika haberi: AFYON'DA 15 İŞ YERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Bolvadin - 09.05.2022
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Bolvadin - 21.04.2022
Vali Çiçek: 'Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz'

Vali Çiçek: "Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz"

Bolvadin - 20.04.2022
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Bolvadin - 28.03.2022
Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu

Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu

Bolvadin - 15.02.2022
Tırpan operasyonu kapsamında Afyonkarahisar'da 9 kişi gözaltına alındı

Tırpan operasyonu kapsamında Afyonkarahisar'da 9 kişi gözaltına alındı

Bolvadin - 24.12.2021
Yılmaz Büyükerşen kimdir? FOX konuğu Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hangi partiden kaç yaşında, nereli? Eskişehir Belediyesi hangi parti

Yılmaz Büyükerşen kimdir? FOX konuğu Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hangi partiden kaç yaşında, nereli? Eskişehir Belediyesi hangi parti

Bolvadin - 16.12.2021
OTOMOBİL TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI 3'Ü AĞIR 8 YARALI

OTOMOBİL TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI 3'Ü AĞIR 8 YARALI

Bolvadin - 20.11.2021
Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Bolvadin - 20.11.2021
Konya ve Afyonkarahisar'daki yüzey deformasyonları tehlike oluşturuyor

Konya ve Afyonkarahisar'daki yüzey deformasyonları tehlike oluşturuyor

Bolvadin - 09.11.2021
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır

Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır

Bolvadin - 25.10.2021
Eskişehir belediye başkanı kim?

Eskişehir belediye başkanı kim?

Bolvadin - 16.10.2021
Bu yoldan geçen sürücüler Afyon lokumuna doydu

Bu yoldan geçen sürücüler Afyon lokumuna doydu

Bolvadin - 08.10.2021
Emet ve Hisarcık'ta haşhaş kapsülü alımları tamamlandı

Emet ve Hisarcık'ta haşhaş kapsülü alımları tamamlandı

Bolvadin - 20.08.2021
Afyonkarahisar'dan, Viranşehir'e uzanan traktör hırsızlığı olayı

Afyonkarahisar'dan, Viranşehir'e uzanan traktör hırsızlığı olayı

Bolvadin - 14.08.2021
Son dakika 3. sayfa: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü

Son dakika 3. sayfa: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü

Bolvadin - 31.07.2021
2021/1 KPSS ile Kurumumuzu Tercih Edecek Adayların Dikkatine

2021/1 KPSS ile Kurumumuzu Tercih Edecek Adayların Dikkatine

Bolvadin - 02.07.2021
Afyon'da endişe uyandıran göçük ve yarıklar

Afyon'da endişe uyandıran göçük ve yarıklar

Bolvadin - 21.06.2021
Sökespor, Bolvadin'i tek golle geçti

Sökespor, Bolvadin'i tek golle geçti

Bolvadin - 16.06.2021
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Bolvadin - 15.06.2021
Akü Bilim İnsanları Tarafından Afyon-Akşehir Grabeni'nin Depremselliği ve Jeotermal Potansiyeli Araştırılacak

Akü Bilim İnsanları Tarafından Afyon-Akşehir Grabeni'nin Depremselliği ve Jeotermal Potansiyeli Araştırılacak

Bolvadin - 14.06.2021
Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri

Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri

Bolvadin - 09.06.2021
Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bolvadin - 21.05.2021
Eski Bakan Akcan'ın acı günü

Eski Bakan Akcan'ın acı günü

Bolvadin - 11.05.2021
Son dakika! Eski Bakan Akcan'ın acı günü

Son dakika! Eski Bakan Akcan'ın acı günü

Bolvadin - 10.05.2021
Anadolu Üniversitesinden anlamlı kitap bağışı

Anadolu Üniversitesinden anlamlı kitap bağışı

Bolvadin - 27.04.2021
Bakan Kasapoğlu: 'Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz'

Bakan Kasapoğlu: "Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz"

Bolvadin - 11.04.2021
75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı

75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı

Bolvadin - 03.02.2021
Eber Gölü'ndeki sazlık alanda üçüncü kez yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda üçüncü kez yangın çıktı

Bolvadin - 13.01.2021
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 8 bin dekar kamışlık alan zarar gördü

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 8 bin dekar kamışlık alan zarar gördü

Bolvadin - 13.01.2021
Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Bolvadin - 12.01.2021
Afyonkarahisar'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye ceza yazıldı

Afyonkarahisar'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye ceza yazıldı

Bolvadin - 11.01.2021
Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Bolvadin - 30.12.2020
Bolvadin'de hayırseverler, evi yanan kadına eşya yardımında bulundu

Bolvadin'de hayırseverler, evi yanan kadına eşya yardımında bulundu

Bolvadin - 30.12.2020
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Bolvadin - 30.12.2020
Son Dakika | Tarih eser olan kılıç ve hançerleri satamadan jandarmaya yakalandı

Son Dakika | Tarih eser olan kılıç ve hançerleri satamadan jandarmaya yakalandı

Bolvadin - 30.12.2020
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza yazıldı

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza yazıldı

Bolvadin - 28.12.2020
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bolvadin - 25.12.2020
Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu baskını yapılan evden tarihi eser de çıktı

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu baskını yapılan evden tarihi eser de çıktı

Bolvadin - 25.12.2020
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

Bolvadin - 21.12.2020
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

Bolvadin - 21.12.2020
Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Bolvadin - 18.12.2020
Bu militan hiçbir örgüte yaranamadı

Bu militan hiçbir örgüte yaranamadı

Bolvadin - 18.12.2020
3 çocuklu kadının eşyaları evinde çıkan yangında kül oldu

3 çocuklu kadının eşyaları evinde çıkan yangında kül oldu

Bolvadin - 18.12.2020
Suyu çekilen Eber Gölü'nde kayıklar için çalışma

Suyu çekilen Eber Gölü'nde kayıklar için çalışma

Bolvadin - 17.12.2020
Osmanlı dönemi hasır yastıkları Avrupa'ya da gönderiyor

Osmanlı dönemi hasır yastıkları Avrupa'ya da gönderiyor

Bolvadin - 16.12.2020
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor

Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor

Bolvadin - 16.12.2020
Son dakika haber | Eber Gölü'nde çıkan yangın söndü

Son dakika haber | Eber Gölü'nde çıkan yangın söndü

Bolvadin - 13.12.2020
Son dakika: Eber Gölü'nde 1,5 kilometrekarelik kamışlık alan yandı

Son dakika: Eber Gölü'nde 1,5 kilometrekarelik kamışlık alan yandı

Bolvadin - 12.12.2020
Eber Gölü yine alevlere teslim oldu

Eber Gölü yine alevlere teslim oldu

Bolvadin - 12.12.2020
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü

Bolvadin - 12.12.2020

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