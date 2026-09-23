Afyonkarahisar Bolvadin'de kaynak için çiftliğe giden 64 yaşındaki usta ölü bulundu

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, kaynak işi için bir çiftliğe giden 64 yaşındaki usta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki Y.Ö.'ye ait çiftliğe makine kaynak işlerini yapmak üzere giden Mustafa Atay (64) bir süre sonra çiftlik sahibi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çiftliğe geri döndüğünde Atay'ı yerde yatar vaziyette gören Y.Ö., durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Mustafa Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı