Afyonkarahisar Bolvadin'de mısır hasadında biçerdöver denetimi ürün kaybına karşı sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dane mısır hasadının tekniğine uygun yapılması ve ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından dane mısır hasadı yapılan tarlalarda kontrol ve denetimler yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde hasadın tekniğine uygun şekilde yapılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Hasat sezonu boyunca kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı