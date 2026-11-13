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Afyonkarahisar Bolvadin'de mısır hasadında biçerdöver denetimi ürün kaybına karşı sürüyor

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Afyonkarahisar Bolvadin'de mısır hasadında biçerdöver denetimi ürün kaybına karşı sürüyor
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Bolvadin'de dane mısır hasadında ürün kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yürütülen kontrollerin hasat sezonu boyunca aralıksız süreceği, üreticilere bereketli bir sezon dilendiği açıklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dane mısır hasadının tekniğine uygun yapılması ve ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından dane mısır hasadı yapılan tarlalarda kontrol ve denetimler yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde hasadın tekniğine uygun şekilde yapılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Hasat sezonu boyunca kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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