Afyonkarahisar Bolvadin'de mahalle muhtarı okulun çatısını ücretsiz onardı

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Afyonkarahisar'da mahallesindeki okulun çatı bakım ve onarımını üstlendi. Malzeme ve masrafların hayırseverler tarafından karşılandığı çalışmada, muhtar işçiliği ücretsiz yaptı.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde Şehirönü Mahallesi Muhtarı İsmail Kemik, mahallesindeki okulun çatı bakım ve onarımını üstlendi. Malzeme ve masrafların hayırseverler tarafından karşılandığı çalışmada, işçiliği bizzat yürüten Muhtar Kemik, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için örnek bir dayanışmaya imza attı.

Muhtar Kemik, eğitim camiasına sağladığı katkılarla mahalle halkının takdirini topladı. Geleceğin teminatı olan çocukların daha güvenli, sıcak ve modern bir ortamda ders görebilmeleri için harekete geçen Muhtar Kemik, beldedeki okulun yıpranan çatısını onarmak için kolları sıvadı. Hayırsever vatandaşların maddi destekte bulunarak masraflarını karşıladığı projede, çatı tamiratı ve bakım işçiliğini bizzat muhtarın kendisi gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı