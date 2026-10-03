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Afyonkarahisar Bolvadin'de hacizli araç yüzünden bayılan kadın hastaneye kaldırıldı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de hacizli araç yüzünden bayılan kadın hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar Bolvadin'de jandarmanın yol kontrolünde durdurulan araçtaki kadın, aracın hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirip bayıldı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, hacizli araç yediemin otoparkına götürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında durdurulan araçta seyahat eden kadın aracın hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirerek bayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Dişli Kavşağı'nda rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti icra etti. Durdurulan bir araçta yapılan plaka sorgulamasında, aracın yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.

Aracın muhafaza altına alınacağını ve yakalaması olduğunu öğrenen araç içerisindeki kadın yolcu, yaşadığı şok üzerine aniden fenalaşarak bayıldı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından fenalaşan vatandaş, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hacizli araç ise çağrılan oto kurtarıcı vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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