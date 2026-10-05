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Afyonkarahisar Bolvadin'de Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmenlere belgeleri verildi

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Afyonkarahisar Bolvadin'de Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmenlere belgeleri verildi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yürütülen uluslararası e-Twinning projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş takdim etti; öğretmenler tebrik edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yürütüldükleri uluslararası e-Twinning projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Bolvadin'de çok boyutlu düşünebilen, üretken ve farklı bakış açılarına sahip nesiller yetiştirmek amacıyla öğretmenler tarafından sürdürülen e-Twinning çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve nitelikli projeleriyle fark oluşturan ve "Ulusal Kalite Etiketi" kazanarak büyük bir başarıya imza atan öğretmenlerin kalite etiketleri, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş tarafından düzenlenen törenle öğretmenlere teslim edildi.

Törende öğretmenlerin ortaya koyduğu özverili çalışmaların önemine dikkat çekilerek, başarılı projelerinden dolayı öğretmenler tebrik edildi. Eğitimin niteliğini artıran bu tür yenilikçi ve uluslararası nitelikteki uygulamaların ilçede artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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