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Afyonkarahisar Bolvadin'de hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde hafif ticari araç ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile araçtaki 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

K.K. (53) idaresindeki 67 TZ 430 plakalı hafif ticari araç, Özburun beldesinde M.Ö'nün (36) kullandığı 03 AJT 997 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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