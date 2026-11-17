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Afyonkarahisar Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici, öğretmen ve öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'i makamında ziyaret ederek, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çift kanatlı uçak modellerini takdim etti.

Genç beyinlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını her zaman desteklediklerini belirten Keleş, geleceğin mühendis ve tasarımcılarını yetiştiren BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerine değerli emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan, ziyarette faydalı model kapsamında yürütülen projelerle; öğrencilerin basit tasarımlardan karmaşık uçak modellerine uzanan üretim becerisi kazandığı, bu tür bilim odaklı çalışmaların gençlerin vizyonuna büyük katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı