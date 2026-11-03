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İthal besilik sığırlara yönelik hastalık kontrolleri sürüyor

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İthal besilik sığırlara yönelik hastalık kontrolleri sürüyor
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ithal edilen besilik sığırlara yönelik tespit, kayıt, aşılama ve hastalık kontrol çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ithal edilen besilik sığırlara yönelik tespit, kayıt, aşılama ve hastalık kontrol çalışmaları devam ediyor.

Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından işletmelere getirilen besilik sığırların tespit ve kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarda hayvanların sağlık kontrolleri yapılırken, hastalıkların takibi amacıyla kan numuneleri alınıyor ve şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yürütülüyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının korunması ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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