Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması amacıyla küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bolvadin ve Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık durumları takip edilerek kayıt ve kimliklendirme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı