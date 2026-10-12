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Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar'da hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Bolvadin ve Evciler'deki işletmelerde hayvan sağlığı takip edilerek kayıt işlemleri mevzuata uygun yürütülüyor.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması amacıyla küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bolvadin ve Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık durumları takip edilerek kayıt ve kimliklendirme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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