Afyonkarahisar Bolvadin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin ilçe merkezinde kaçakçılık faaliyetleri yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerinde yaptığı aramada, 274 bin bandrollü boş makaron, 1920 doldurulmuş makaron, 263 kilogram kıyılmış tütün, 50 kesilmiş bandrol ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA