Afyonkarahisar Bolvadin'de 274 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 274 bin adet makaron ve kilolarca kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalarına devam ediyor. Edin lere göre, polis ekipleri Bolvadin ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 274 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, bin 920 adet doldurulmuş makaron, 263 kilogram açık kıyılmış tütün, 50 adet kesilmiş bandrol, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyon da yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı