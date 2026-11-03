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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin gece manzarası dronla görüntülendi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin gece manzarası dronla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin gece manzarası dronla görüntülendi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi, hava karardıktan sonra dronla havadan görüntülendi. Sokak aydınlatmalarıyla ışıl ışıl görünen ilçenin sembol noktaları ve ana caddeleri, gece manzarasını gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'ın köklü tarihi ve zengin kültürüyle bilinen Bolvadin ilçesi, gece havadan çekilen görüntülerle görenleri mest etti. Havanın kararmasıyla birlikte ışıklar altında kalan ilçe, estetik manzarasıyla göz doldurdu.

Afyonkarahisar'ın en büyük ve tarihi ilçelerinden Bolvadin, gece saatlerinde seyir zevki yüksek görüntülere sahne oldu. Günün sona ermesi ve sokak aydınlatmalarının devreye girmesiyle birlikte cadde ve sokaklar ışıl ışıl bir görünüme büründü.

İlçenin sembol noktaları, ana caddeleri ve yerleşim alanları dron ile aşama aşama kaydedildi. Karanlığın çöktüğü saatlerde havadan çekilen kareler; Bolvadin'in mimari yapısını, geniş caddelerini ve geceye özel sakinliğini tüm güzelliğiyle ortaya koydu. Havadan kaydedilen bu görüntüler, ilçenin gece estetiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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