Afyonkarahisar Bolvadin'deki tarihi Kırkgöz Köprüsü bakımsızlık nedeniyle tahrip oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla sefer sırasında üzerinden geçtiği tarihi Kırkgöz Köprüsü, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle ciddi boyutta tahribata uğradı.

Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan tarihi ipek yolu üzerindeki en önemli yapılardan biri olan Kırkgöz Köprüsü, son dönemde bakımsızlık ve bilinçsiz kullanımın kurbanı oldu. Tarihi yapının üzerindeki taşların zamanla ayrışarak yerinden koptuğu görülürken, köprüye sonradan eklenen beton korkulukların ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aşağı itilerek yıkıldığı tespit edildi.

Çevre kirliliği ve tahribat tepki çekiyor

Yüzyıllara meydan okuyan tarihi mirasın çevresi ve üzeri, atılan alkol şişeleri ile adeta çöplüğe döndü. Köprüdeki taşların düşmesi ve yapının tahrip edilmesi, hem çevre sakinlerinin hem de tarihi mirasa duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor. Yıkılma ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprünün acilen koruma altına alınması bekleniyor.

Bölge halkı, tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün hak ettiği değeri görmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için yetkili kurumların acilen harekete geçmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı