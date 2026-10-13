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Afyonkarahisar Bolvadin'de iki araç gölgeliğe park edince cenaze cemaati mağdur oldu

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Afyonkarahisar Bolvadin'de iki araç gölgeliğe park edince cenaze cemaati mağdur oldu
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Afyonkarahisar Bolvadin'e bağlı Özburun'da gasilhane yanındaki gölgelik alana park edilen iki sivil araç, cenazeye katılan cemaatin içeri girmesini engelledi. Sıcakta yaşlılar güneş altında kalıp duvar diplerine oturdu, çevre sakinleri tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın gasilhane yanındaki üstü kapalı alana duyarsız sürücüler tarafından park edilen araçlar, cenazeye katılan vatandaşları mağdur etti.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, gasilhanenin hemen yan kısmında bulunan ve cenaze nakil aracının yanı sıra olumsuz hava şartlarında vatandaşların sığınabilmesi amacıyla tasarlanan gölgelik alan, sorumsuz sürücülerin adeta hususi otoparkı haline geldi. Gölgelik alanın içine çekilen iki sivil araç nedeniyle cenazeye katılan cemaat içeri giremedi. Sıcak havanın etkili olduğu saatlerde düzenlenen cenaze merasiminde, gölgelik alandan yararlanamayan bilhassa yaşlı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güneş altında kalmaktan korunamayan yaşlıların, çaresizce duvar diplerine ve yol kıyılarına oturarak beklemek zorunda kaldıkları görüldü.

Yaşanan bu olay karşısında çevre sakinleri ise tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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