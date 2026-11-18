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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Bolvadin T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda barınan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve haklarında uygulanacak denetimli serbestlik tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli İnfaz ve Koruma Memuru Halil Çelebi tarafından verilen seminerde; denetimli serbestlik sisteminin amacı, infaz süreçleri, yükümlülükler ve bu süreçte hükümlülere sunulan rehberlik ile iyileştirme çalışmaları detaylı bir şekilde aktarıldı.

Seminer boyunca hükümlülerin ceza infaz kurumundan salıverilme sonrasındaki uyum süreçlerinde karşılaşabilecekleri durumlar ele alınırken, yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi. Program, hükümlülerin denetimli serbestlik uygulamalarına dair yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı