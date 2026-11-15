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Afyonkarahisar Bolvadin'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı prova yaptı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı prova yaptı
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş provaları inceledi, öğrencilere çikolata ikram etti ve program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan mehteran takımı, hafta sonu gerçekleştirdiği provalarla çalışmalarını sürdürüyor.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehteran takımı, cumartesi günü prova çalışması gerçekleştirdi. Okulda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerle sohbet ederek çikolata ikramında bulundu. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz"

Prova çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, "Eğitimde akademik başarı kadar sanatın, kültürün ve değerlerimizin yaşatılmasına da önem veriyoruz. Geleneklerimizi geleceğe taşıyacak, kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Program, öğrencilerin seslendirdiği marşların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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