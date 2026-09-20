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Bolvadin'de jandarma trafik ekipleri her gün giriş çıkış noktalarında denetim yapıyor

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Bolvadin'de jandarma trafik ekipleri her gün giriş çıkış noktalarında denetim yapıyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma trafik ekipleri, tüm giriş ve çıkış noktalarında her gün aralıksız denetim yapıyor. Denetimler kural ihlallerinin önlenmesi ve ulaşım güvenliği için sürdürülürken, sürücülere trafik kuralları hatırlatılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tüm giriş ve çıkış noktalarında her gün aralıksız denetim gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri, özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Rutin kontrollerle trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesini sağlayan ekipler, kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar, ilçe genelinde ulaşım güvenliğine katkı sunuyor.

Sürücülere karşı sergiledikleri saygılı ve bilgilendirici yaklaşımla da vatandaşların takdirini kazanan trafik jandarması ekipleri, gece gündüz demeden görev başında.

Bolvadin yollarında güvenli ulaşımın sağlanması için özveriyle çalışan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda da önemli hatırlatmalarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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