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Afyonkarahisar Bolvadin'de 41 motosiklet denetlendi, 36'sı plakasız çıktı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de 41 motosiklet denetlendi, 36'sı plakasız çıktı
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Afyonkarahisar Bolvadin'de polisin 'Önce Güvenlik' denetimlerinde 41 motosiklet incelendi; 36'sı plakasız, 5'i tescilsiz, biri hurda kaydına rağmen trafikteydi. Sürücülere para cezası kesildi, ilçe huzurunu tehdit eden unsurlara yasal yaptırım uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından 'Önce Güvenlik' anlayışı ile başlatılan trafik denetimleri devam ederken, denetimlerde çok sayıda motosiklet sürücünün kurallara uymadıkları tespit edildi.

Emniyet mensuplarının titizlikle yürüttüğü saha taramasında durdurulan 41 motosiklet detaylı incelemeden geçirildi. Polisin gözünden kaçmayan eksikliklerde 36 motosikletin plakasız hareket ettiği, 5 motosikletin resmi tescilinin bulunmadığı ve bir motosikletin ise hurda kaydı olmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Tespit edilen aksaklıklar sonrası sürücülere ilgili kanun maddeleri uyarınca para cezası kesildiği belirtildi. Trafik akışını riske atan, gürültü ve belgesiz araç kullanımıyla ilçe huzurunu tehdit eden tüm unsurlara yasal yaptırımlar vakit kaybetmeksizin uygulandı. Suçun önlenmesi ve trafik disiplininin sağlanması adına sahada sergilenen bu kararlı duruş, Bolvadinliler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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